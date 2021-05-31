15-летний сын Мадонны в женском платье восхитил подписчиков

Приемный сын американской певицы Мадонны и британского кинорежиссера и сценариста Гая Ричи Дэвид Банда попозировал в женском наряде и восхитил пользователей сети. Соответствующий ролик появился в Instagram-аккаунте исполнительницы.

На размещенных в сети кадрах 15-летний Банда прошелся по квартире в шелковом платье цвета слоновой кости бренда Mae Couture с принтом в виде черных букв. Его образ дополнили белые кеды, черные солнцезащитные очки, кольца и браслет. «Уверенность в себе — это все», — подписала Мадонна пост, набравший 118 тысяч лайков.

Подписчики звезды оценили внешний вид ее сына в комментариях под видео. «О мой бог, я влюблена в него», «Дэвид выглядит сногсшибательно!», «Потрясающе красивый парень!», «Он невероятно привлекательный», «Это очень горячо», — написали они.

В апреле мужчина оскорбил выпускника в женском платье и лишился поста гендиректора. Согласно материалу, 18-летний ученик средней школы Franklin High School Далтон Стивенс (Dalton Stevens) пришел на выпускной бал в красном платье макси с длинными рукавами. Неизвестный мужчина подошел к Стивенсу и спросил, осознает ли школьник, что он надел. По словам парня, мужчина начал обзывать его «глупым отвратительным идиотом». Также он сказал: «Если у тебя есть волосы на груди, ты не можешь носить платья».