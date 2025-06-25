Роскошные яхты звезд заполонили берега Венеции в преддверии свадьбы миллиардера Безоса

В Венеции заметили роскошные яхты звезд в преддверии свадьбы миллиардера Безоса

Роскошные яхты звезд заполонили берега Венеции в преддверии свадьбы американского миллиардера Джеффа Безоса и репортерши Лорен Санчес. Об этом пишет Page Six.

Среди пришвартованных морских суден была замечена мегаяхта баскетболиста Майкла Джордана стоимостью 115 миллионов долларов. Неподалеку расположилась яхта бизнесмена Шахида Хана за 360 миллионов долларов. Уточняется, что внутри нее есть оздоровительный комплекс, включающий хаммам, сауну, криокамеру, массажную студию, фитнес-центр и кинотеатр.

Кроме того, у побережья итальянского города пришвартовано роскошное судно инвестора Билла Миллера. Яхта, стоимость которой составляет 650 миллионов долларов, имеет пять палуб, стеклянный лифт и джакузи. Резидент Alibaba Group Майкл Эванс, в свою очередь, пригнал свое судно за 80 миллионов долларов на прошлой неделе.

Ранее сообщалось, что в Венеции начались протесты из-за предстоящей свадьбы знаменитостей. Так, в разных точках города появились плакаты с надписью No room for Bezos («Нет места для Безоса»), а на шпиле церкви Сан-Джорджо-Маджоре разместили баннер с перечеркнутым именем миллиардера. Активисты также пообещали испортить свадьбу бизнесмена, если ее позволят провести на итальянском курорте.