Итальянцы пообещали испортить свадьбу одного из богатейших людей мира в Венеции

Business Insider: Итальянцы протестуют против свадьбы Безоса и Санчес в Венеции

В Венеции начались протесты из-за предстоящей свадьбы американского миллиардера Джеффа Безоса и репортерши Лорен Санчес. Об этом сообщает Business Insider.

Известно, что торжество одного из богатейших людей мира должно проходить с 26 по 29 июня в Венеции. Но местные жители не согласились с проведением церемонии в историческом центре города и запустили протестное движение против виновников торжества.

Так, в разных точках Венеции появились плакаты с надписью No room for Bezos («Нет места для Безоса»), а на шпиле церкви Сан-Джорджо-Маджоре разместили баннер с перечеркнутым именем миллиардера. Активисты также пообещали испортить свадьбу бизнесмена, если ее позволят провести на итальянском курорте.

Организатор протестного движения Федерика Тонинелло заявила о готовности к активному сопротивлению. Протестующие намерены блокировать доступ к предполагаемым площадкам с помощью лодок, спасательных жилетов и другими способами. Протесты направлены не только против конкретной свадьбы, но и против тенденции коммерциализации культурного наследия.

Власти города, напротив, заявили об экономической привлекательности мероприятия. Член городского совета Венеции Джованни Андреа Мартини даже обратился к Безосу с просьбой сделать пожертвование на поддержку реставрации старинных зданий и строительства общественного жилья.

Однако представители протестного сообщества настаивают, что город не должен становиться «декорацией для олигархов». «У нас есть шанс сорвать свадьбу за десять миллионов долларов — давайте сделаем это», — подытожила активистка Стелла Фэй.

На свадьбу Безоса и Санчес пригласили не только знаменитостей, но и бизнесменов и других миллиардеров. Всего на церемонии бракосочетания ожидается около 200 гостей, что по меркам богачей считается «интимным мероприятием с самыми близкими людьми»