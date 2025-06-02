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21:09, 2 июня 2025Ценности

Один из богатейших людей мира сыграет свадьбу в Венеции. Что будет твориться на торжестве, которое уже спровоцировало протесты?

Свадьба Джеффа Безоса и Лорен Санчес пройдет с 26 по 29 июня в Венеции
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Mark Sutton - Formula 1 / Formula 1 via Getty Images

Свадьба одного из богатейших людей мира Джеффа Безоса еще не состоялась, но уже успела наделать шума. Роскошное торжество, которое пара планирует отмечать с 26 по 29 июня в Венеции, взбудоражило итальянцев. Местные жители даже собрались выходить на протесты, чтобы предотвратить проведение масштабной свадьбы, на которую пригласили сотни знаменитостей и мировых богачей. Что еще известно о церемонии, ставшей самым ожидаемым праздником лета?

Когда Джефф Безос сделал предложение Лорен Санчес?

О любви миллиардера к роскоши таблоиды заговорили еще в мае 2023 года, когда тот сделал предложение репортерше Лорен Санчес на собственной суперъяхте «Кору», стоимость которой оценивают в 500 миллионов долларов.

Бизнесмен преподнес возлюбленной кольцо с розовым бриллиантом весом 20 каратов — ювелиры оценили украшение в 2,5 миллиона долларов. Санчес признавалась, что потеряла дар речи, увидев такое роскошное кольцо.

Фото: Kevin Mazur / MG24 / Getty Images for The Met Museum / Vogue

Однако готовиться к торжеству пара не торопилась, а сам Безос и вовсе не планировал участвовать в организации торжества. «Я что, похож на идиота?» — иронизировал он в разговоре с репортерами.

Но в январе пара наконец начала продумывать план мероприятия, а пресса принялась делиться первыми инсайдами о предстоящей церемонии бракосочетания. В апреле жених и невеста прилетели в Италию, начав подготовку с компанией Lanza & Baucina, которая также организовывала свадьбу Джорджа и Амаль Клуни.

Свадьба Джеффа Безоса и Лорен Санчес пройдет в Венеции

На данный момент достоверно известно, что свадьба будет проходить с 26 по 29 июня в Венеции. Торжество планируют сыграть на той самой яхте Безоса «Кору» в Венецианской лагуне, однако другие источники опровергли эту версию, ссылаясь на запрет для остановки таких больших судов в каналах.

Согласно правилам, которые разработали для защиты облика города, яхте такого размера пришлось бы пришвартоваться в районе Арсенала — вдалеке от главных достопримечательностей курорта

К тому же анонимные источники рассказали, что молодожены забронировали три локации для проведения свадьбы и пять самых дорогих отелей Венеции для размещения гостей. Среди них оказались Aman Canal Grand Hotel, tDanieli, Belmond Cipriani, Gritti Palace и St. Regis. Пара также арендовала почти весь флот водных такси для перемещения приглашенных.

Всего на церемонии бракосочетания ожидается около 200 гостей, что по меркам богачей считается «интимным мероприятием с самыми близкими людьми». В списке приглашенных — Ева Лонгория, Кэти Перри с Орландо Блумом, Крис Дженнер и Ким Кардашьян, а также Карли Клосс, Диана фон Фюрстенберг, Эндрю Гарфилд, Тоби Магуайр и Леонардо Ди Каприо.

$11
млн

по слухам, потратит Безос на свадьбу

На торжестве будут присутствовать не только представители шоу-бизнеса, но и политики и бизнесмены, в том числе семья президента США Дональда Трампа, Билл Гейтс, Барри Диллер и другие предприниматели из списков богатейших людей мира по версии Forbes.

Многие из названых звезд побывали и на не менее роскошном девичнике Санчес: журналистка в компании подруг, в которой оказались и Перри с Кардашьян, провела несколько дней в Париже. Приятельницы не только поужинали на веранде с видом на Эйфелеву башню в ресторане Lafayette, но и прокатились на частном катере по Сене.

Девичник Лорен Санчес в Париже

Фото: @laurenwsanchez

Полный сценарий свадьбы еще не «утекал» в сеть, но развлекать гостей будут Леди Гага и Элтон Джон, сообщают инсайдеры. Предполагается, что для приглашенных устроят и другие активности в Венеции, куда ежедневно приезжают сотни тысяч туристов.

Что касается нарядов жениха и невесты, автором платья Санчес называют люксовый бренд Oscar de la Renta, однако другие детали дизайна образа тщательно скрываются от СМИ. Безоса же заметили на примерке костюма в бутике модного дома Dolce & Gabbana.

А эксклюзивно осветить мероприятие в прессе дали возможность американскому Vogue.

Свадьба Безоса и Санчес уже стала скандальной

Не успев начать подготовку, Безос и Санчес сразу угодили в скандал: против торжества выступили сотни жителей Венеции. «Мы планируем протестовать против свадьбы Безоса, чтобы показать, как наш мэр продал город. Венеция — это не площадка для развлечения богачей», — возмущался местный активист Руджеро Таллон.

Джефф Безос и Лорен Санчес на яхте «Кору»

Фото: Cobra Team / BACKGRID / Legion-media.com

Таллон напомнил, что итальянцы и до новостей о предстоящей свадьбе были недовольны чрезмерным туризмом в городе, которому угрожает затопление из-за скопления людей. «В городе творится хаос, нам не хватает услуг для комфортной жизни, а наш мэр просто покинул город», — подчеркнул мужчина.

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро пообещал, что свадьба не принесет «ненормальных потрясений» городу. По словам Бруньяро, именно ограниченное количество гостей позволит исключить серьезные проблемы с системами жизнеобеспечения города.

Мы работаем сообща и поддерживаем организаторов, чтобы гарантировать, что мероприятие будет полностью уважительным по отношению к хрупкости и уникальности города

Луиджи Бруньяро мэр Венеции

А член городского совета Венеции Джованни Андреа Мартини, в свою очередь, обратился к Безосу с просьбой сделать пожертвование на поддержку реставрации старинных зданий и строительства общественного жилья. «Это был бы подарок для Венеции. У нас 1200 пустующих зданий», — уточнил он.

Американский миллиардер публично не отреагировал ни на просьбу Мартини, ни на возмущения итальянцев. Санчес, вслед за будущим мужем, также решила отмолчаться.

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