Богатейший человек мира женится. Как бывшая любовница завоевала сердце Безоса?

Миллиардер Джефф Безос сделал предложение телеведущей Лорен Санчес

Стало известно о помолвке 59-летнего американского миллиардера Джеффа Безоса и его возлюбленной, 53-летней телеведущей Лорен Санчес. CNN и другие СМИ сообщили об этом со ссылкой на анонимные источники из числа близких знакомых пары, но слухи появились еще раньше.

Поводом для подозрений служило огромное помолвочное кольцо с бриллиантами, замеченное на пальце Санчес. Ювелир Аджай Ананд из компании Rare Carats, к которому обратились журналисты Page Six, оценил его вес в 20 каратов. Он полагает, что подарок обошелся миллиардеру примерно в 2,5 миллиона долларов.

О свадебных планах Безоса и Санчес пока ничего не известно. Пара и до помолвки старалась не привлекать к себе лишнего внимания. Они неоднократно появлялись на светских мероприятиях, но почти никогда не комментировали свои отношения. В совместном интервью, которое Безос и Санчес дали в 2022 году, речь шла не столько о них, сколько об их благотворительных проектах. По словам Санчес, посторонним они могут показаться довольно скучными.

Яхта «Кору», на которой, по слухам, Безос сделал предложение Санчес Фото: Sebastian Gabsch / Imago / Globallookpress.com

Кто такой Джефф Безос

Джефф Безос считается одним из богатейших людей мира. По величине состояния он уступает только президенту Louis Vuitton Moët Hennessy Бернару Арно и основателю Tesla и SpaceX Илону Маску. Безос долгое время удерживал первое место в списке миллиардеров, который составляет издание Forbes, и выбыл оттуда лишь после развода, когда часть его имущества досталась бывшей жене.

# Имя млрд. долл. Компании 1. Бернар Арно 223,0 LVMH 2. Илон Маск 190,7 Tesla, SpaceX, Twitter 3. Джефф Безос 137,9 Amazon 4. Ларри Эллисон 125,9 Oracle 5. Уоррен Баффетт 114,8 Berkshire Hathaway 6. Билл Гейтс 114,0 Microsoft 7. Ларри Пейдж 105,4 Google 8. Сергей Брин 100,1 Google 9. Стив Баллмер 99,9 Microsoft

Судьба Безоса могла сложиться совсем иначе. Когда он появился на свет, его матери было 17 лет, и она даже не успела окончить школу. Отцом оказался циркач, основавший первую в мире команду по игре в хоккей на одноколесных велосипедах. В итоге Джеффа воспитывал не он, а отчим. Будущий миллиардер учился в Принстоне, а потом одолжил у родителей 250 тысяч долларов на собственную компанию. К 33 годам он заработал первый миллион, а спустя два года — миллиард.

Богатство Безоса основано на Amazon — крупнейшем интернет-магазине, занимающем в США и многих других странах ту же нишу, что и Ozon или Wildberries в России. Компания пользуется дурной славой из-за ужасных условий труда: утверждается, что сотрудникам складов приходилось мочиться в бутылки, чтобы ни на секунду не отрываться от работы. Безос также контролирует Amazon Web Services — облачную платформу, необходимую для работы тысяч сайтов и приложений, в том числе мессенджера Telegram и видеосервиса Netflix.

Предложение на роскошной яхте

Известию о помолвке предшествовали сообщения, что новую парусную яхту Безоса украсила деревянная носовая фигура с внешностью, напоминающей его возлюбленную. Санчес часто видели на этой яхте, и именно на борту судна миллиардер, по слухам, сделал ей предложение.

127-метровый парусник, получивший название «Кору», — одна из немногих частей жизни Джеффа Безоса, которые он не скрывает от публики. Даже ему не удалось бы утаить настолько заметное судно, путешествующее по Средиземному морю. Известна только одна парусная яхта, превосходящая ее по размерам: она принадлежит основателю «Сибирской угольной энергетической компании» Андрею Мельниченко.

500 миллионов долларов потратил Безос на строительство «Кору»

На «Кору» имеются три высоких мачты и три палубы, на одной из которых расположен бассейн. Она вмещает 18 гостей и требует команды из 40 человек. Обслуживание яхты обойдется миллиардеру в 25 миллионов долларов в год.

Яхту сопровождает вспомогательное судно с гаражом для автомобилей, водных скутеров и моторных лодок, а также вертолетной площадкой. Это немаловажная деталь, поскольку Санчес — профессиональный пилот вертолета.

По всей видимости, «Кору» много значит для пары. После его спуска на воду Безос выкладывал фото яхты в соцсетях. Они с Санчес встретили 2023 год на ее борту, устроив там праздничную вечеринку.

Что известно о невесте Безоса

До романа с Безосом Лорен Санчес была замужем и развелась лишь в 2019 году. За 13 лет брака с голливудским агентом Патриком Уайтселл у нее родились двое детей. Отцом еще одного сына был спортсмен Тони Госалес, игравший в Национальной футбольной лиге.

После окончания университета Санчес работала на телевидении и вела новостные передачи. Помимо этого, она успела сняться в эпизодических ролях телеведущей в таких картинах, как «Все или ничего», «Бойцовский клуб», «Послезавтра» и «Тед 2».

В конце концов Санчес решила вернуться к своей страсти — пилотированию. Ее отец был летным инструктором, поэтому в детстве она проводила много времени в ангаре с аэропланами и вертолетами

В 2016 году Санчес основала компанию Black Ops Aviation и занялась аэросъемками для кино и крупных медийных проектов, причем лично управляла вертолетом. В этом качестве она, среди прочего, консультировала режиссера Кристофера Нолана при съемках «Дюнкерка».

Как Санчес познакомилась с Безосом

Считается, что Санчес и Безос познакомились по меньшей мере за три года до развода со своими супругами. Это подтверждают фотографии с вечеринки в честь премьеры фильма Мэтта Дэймона «Манчестер у моря», вышедшего в 2016 году. На снимке рядом с ними стоит тогдашний муж Санчес Уайтселл. По слухам, в то время живущие в Сиэттле пары даже дружили семьями.

Возможно, Санчес удалось сблизиться с Безосом именно благодаря любви к авиации. В то время их отношение к вертолетам было полностью противоположным: она их обожала, а миллиардер не мог забыть авиакатастрофу, в которую попал в начале 2000-х, и предпочитал обходить стороной.

Любой ценой избегайте вертолетов. Самолеты надежнее Джеф Безос

Куда больше Безоса интересовал космос. У него имелась собственная аэрокосмическая компания Blue Origin, которая наперегонки с Илоном Маском разрабатывала ракеты. Летом 2018 года миллиардер попросил Санчес заняться аэросъемкой старта своего космического корабля, а она в ответ помогла ему преодолеть страх перед вертолетами.

С октября 2018 года папарацци начали все чаще замечать Безоса и Санчес вместе — вскоре после того, как Джефф отметил 25-ю годовщину брака с супругой. Во время семейной поездки Безосов Джефф виделся с Санчес в том же отеле, в котором жила его семья, при этом сама Санчес отдыхала там со своим мужем. По всей видимости, и муж Санчес, и жена Безоса догадывались об их романе.

В 2019 году Безос впервые официально появился на публике с Санчес на церемонии вручения кинонаград «Золотой глобус». В апреле его бракоразводный процесс был завершен, Санчес окончательно оформила расторжение брака с Уайтселлом осенью того же года.

Лорен Санчес Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

Скандал и обнаженные снимки

Сразу после совместного заявления в Twitter о разводе Безосов в издании Enquirer вышел репортаж о романе Безоса и Санчес. В нем в числе прочего были опубликованы слитые переписки пары и свидетельства того, что их роман начался задолго до развода. Публикация поставила под вопрос искренность и добросердечность Безосов в их отношении к разрыву.

Как уже известно нашей семье и друзьям, после длительного периода любовных испытаний, поисков и временного разрыва мы решили развестись. Мы продолжим наши близкие отношения уже в качестве друзей. Даже если бы мы знали, что расстанемся после 25 лет совместной жизни, мы бы все равно поженились и прожили эти годы вместе из заявления Джефа и Маккензи Безос о разводе

Но журнал не остановился на сообщениях Джеффа Безоса, среди которых было, например, и такое: «Я люблю тебя, живая девчонка. Я покажу тебе это моим телом, моими губами и глазами уже очень скоро».

Издание утверждало, что журналисты наблюдали за Безосом и Санчес на протяжении четырех месяцев и следовали за ними по всему миру, отслеживая их морские круизы, находя тайные любовные гнездышки и фиксируя перелеты на частных джетах.

При этом журналисты обещали больше: они утверждали, что в их распоряжении есть настолько откровенные фото Безоса и Санчес, что их даже нельзя опубликовать.

Как шантажировали миллиардера

В ответ на публикацию Джефф Безос рассказал, что издание Enquirer шантажировало его снимками. В качестве доказательства он опубликовал переписку с адвокатом Джоном Файном, который представляет интересы компании American Media, владеющей таблоидом, и ее руководителя Дэвида Пекера.

Бизнесмен посчитал, что это связано с политикой: он владеет изданием Washington Post, которое в то время активно критиковало президента США Дональда Трампа, тогда как Дэвид Пекер поддерживал его. После этого он получил письмо от Файна, где тот заявил, что издание опубликует новую серию снимков, если он не прекратит свои изыскания. Однако миллиардер не поддался на шантаж.

Вместо того чтобы поддаться вымогательству и шантажу, я решил опубликовать то, что они мне прислали, несмотря на неловкие для меня личные подробности Джеф Безос

В результате выяснилось, что источником информации был старший брат Лорен Санчес Майкл, голливудский агент и давний поклонник Дональда Трампа. Долгое время он отрицал свое участие в скандале, а после разоблачающих публикаций дал интервью Vanity Fair, в котором заявил, что его «единственной целью было защитить Джеффа и Лорен».