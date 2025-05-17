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18:37, 17 мая 2025Ценности

Раскрыты детали роскошного девичника невесты одного из богатейших людей в мире

На девичнике невесты миллиардера Джеффа Безоса были Ким Кардашьян и Кэти Перри
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Brendan Mcdermid / Reuters

Журналисты Daily Mail раскрыли новые детали девичника репортерши Лорен Санчес, которая выходит замуж за американского миллиардера Джеффа Безоса. Подробности опубликованы на сайте издания.

Невеста одного из богатейших людей в мире устроила вечеринку в роскошном ресторане Lafayette в Париже. Праздничный ужин проходил на веранде с видом на Эйфелеву башню. Известно, что всего на мероприятии присутствовали 12 человек, включая саму виновницу торжества.

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Среди приглашенных оказались телезвезда Октябрь Гонсалес бизнесвумен Наташа Пунавалла, ведущая Чарисса Томпсон, приятельница Санчес Бего Амайя, предпринимательницы Эльза Коллинс и Лидия Кивс, актриса Елена Санчес, маркетолог Вероника Смайли, певица Кэти Перри и телезвезда Ким Кардашьян с матерью Крис Дженнер.

Свадьба Джеффа Безоса, предположительно, пройдет в Венеции. Ранее стало известно, что Безос и Санчес планируют пригласить на церемонию новоизбранного президента США Дональда Трампа, экс-главного исполнительного директора Microsoft Билла Гейтса, а также телеведущую Опру Уинфри.

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