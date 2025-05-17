Раскрыты детали роскошного девичника невесты одного из богатейших людей в мире

На девичнике невесты миллиардера Джеффа Безоса были Ким Кардашьян и Кэти Перри

Журналисты Daily Mail раскрыли новые детали девичника репортерши Лорен Санчес, которая выходит замуж за американского миллиардера Джеффа Безоса. Подробности опубликованы на сайте издания.

Невеста одного из богатейших людей в мире устроила вечеринку в роскошном ресторане Lafayette в Париже. Праздничный ужин проходил на веранде с видом на Эйфелеву башню. Известно, что всего на мероприятии присутствовали 12 человек, включая саму виновницу торжества.

Среди приглашенных оказались телезвезда Октябрь Гонсалес бизнесвумен Наташа Пунавалла, ведущая Чарисса Томпсон, приятельница Санчес Бего Амайя, предпринимательницы Эльза Коллинс и Лидия Кивс, актриса Елена Санчес, маркетолог Вероника Смайли, певица Кэти Перри и телезвезда Ким Кардашьян с матерью Крис Дженнер.

Свадьба Джеффа Безоса, предположительно, пройдет в Венеции. Ранее стало известно, что Безос и Санчес планируют пригласить на церемонию новоизбранного президента США Дональда Трампа, экс-главного исполнительного директора Microsoft Билла Гейтса, а также телеведущую Опру Уинфри.