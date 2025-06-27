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13:17, 27 июня 2025Ценности

Первое свадебное платье невесты Безоса высмеяли в сети фразой «перевернутый абажур»

Мария Винар

Фото: Yara Nardi / Reuters

Пользователи сети высмеяли первое свадебное платье невесты миллиардера Джеффа Безоса, репортерши Лорен Санчес. Соответствующие комментарии появились на сайте Daily Mail.

В первый день роскошных мероприятий, посвященных бракосочетанию знаменитостей, Санчес примерила облегающее корсетное платье французского модного дома Schiaparelli цвета шампань. Изделие, оформленное синими, зелеными и золотистыми вышитыми цветами, открывало плечи невесты. Кроме того, избранница богатейшего человека в мире подобрала к наряду атласные светло-серые туфли и сияющие серьги.

Читатели портала оценили внешний вид Санчес в комментариях под материалом. «Верхняя часть платья напоминает перевернутый абажур», «За деньги не купишь хороший вкус», «Вероятно, это платье — последний писк моды и стоит тысячи, но оно ужасно. Выглядит как стеганое одеяло», «У Лорен нет вкуса. Это платье отвратительное», «Время самой безвкусной вечеринки», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что Санчес намерена сменить на свадьбе 27 платьев. Выяснилось, что репортерша выбрала наряды таких люксовых брендов как Oscar de la Renta и Dolce & Gabbana. При этом главный редактор глянцевого журнала Vogue, журналистка Анна Винтур станет личным консультантом по созданию образов знаменитости.

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