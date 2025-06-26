Невеста одного из богатейших людей сменит на свадьбе 27 платьев

Невеста миллиардера Безоса репортерша Санчес сменит на свадьбе 27 платьев

Невеста миллиардера Джеффа Безоса, репортерша Лорен Санчес сменит на свадьбе 27 платьев. Об этом сообщает газета La Repubblica на своей странице в X (ранее — Twitter).

Выяснилось, что избранница одного из самых богатых людей в мире выбрала наряды таких люксовых брендов как Oscar de la Renta и Dolce & Gabbana. При этом главный редактор глянцевого журнала Vogue, журналистка Анна Винтур станет личным консультантом по созданию образов знаменитости.

СМИ прозвали церемонию бракосочетания Безоса и Санчес «свадьбой века». Она пройдет с 26 по 28 июня. При этом знаменитости официально поженятся 27 июня. Всего на церемонии бракосочетания ожидается около 250 гостей, в том числе Ева Лонгория, Кэти Перри с Орландо Блумом, Опра Кинг, Крис Дженнер и Ким Кардашьян, а также семья президента США Дональда Трампа, Карли Клосс, Барри Диллер, Диана фон Фюрстенберг, Билл Гейтс, Эндрю Гарфилд, Тоби Магуайр, Леонардо Ди Каприо и другие звезды и бизнесмены. Роскошные яхты некоторых гостей уже пришвартовались к берегам Венеции