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13:15, 26 июня 2025Ценности

Невеста одного из богатейших людей сменит на свадьбе 27 платьев

Невеста миллиардера Безоса репортерша Санчес сменит на свадьбе 27 платьев
Мария Винар

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Невеста миллиардера Джеффа Безоса, репортерша Лорен Санчес сменит на свадьбе 27 платьев. Об этом сообщает газета La Repubblica на своей странице в X (ранее — Twitter).

Выяснилось, что избранница одного из самых богатых людей в мире выбрала наряды таких люксовых брендов как Oscar de la Renta и Dolce & Gabbana. При этом главный редактор глянцевого журнала Vogue, журналистка Анна Винтур станет личным консультантом по созданию образов знаменитости.

СМИ прозвали церемонию бракосочетания Безоса и Санчес «свадьбой века». Она пройдет с 26 по 28 июня. При этом знаменитости официально поженятся 27 июня. Всего на церемонии бракосочетания ожидается около 250 гостей, в том числе Ева Лонгория, Кэти Перри с Орландо Блумом, Опра Кинг, Крис Дженнер и Ким Кардашьян, а также семья президента США Дональда Трампа, Карли Клосс, Барри Диллер, Диана фон Фюрстенберг, Билл Гейтс, Эндрю Гарфилд, Тоби Магуайр, Леонардо Ди Каприо и другие звезды и бизнесмены. Роскошные яхты некоторых гостей уже пришвартовались к берегам Венеции

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