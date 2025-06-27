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10:44, 27 июня 2025Ценности

Знаменитости сбежали с вечеринки в честь свадьбы одного из богатейших людей в мире

Знаменитости сбежали с вечеринки в честь свадьбы миллиардера Безоса из-за грозы
Мария Винар

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Знаменитости сбежали с вечеринки в честь свадьбы миллиардера Джеффа Безоса и репортерши Лорен Санчес. Об этом пишет Daily Mail.

В четверг, 26 июня у церкви Мадонна-дель-Орто под открытым небом состоялся светский ужин, посвященный церемонии бракосочетания одного из богатейших людей в мире с его избранницей. Однако вечер был преждевременно завершен из-за грозы. Сильные порывы ветра срывали скатерти со столов. Официанты пытались защитить звездных гостей, держа над ними зонты. Из-за проливного дождя знаменитости бежали к водному такси, которое было подано за 45 минут до официального окончания мероприятия. Отмечается, что среди покинувших вечеринку оказались сестры Ким и Хлои Кардашьян, Кайли и Кендалл Дженнер, их мать Крис Дженнер, телеведущая Опра Уинфри, актер Орландо Блум, а также дочь президента США Дональда Трампа Иванка.

Один из очевидцев прокомментировал изданию произошедшее: «Это просто показывает, что можно иметь все деньги мира, но нельзя контролировать погоду, хотя итальянская поговорка гласит, что мокрая невеста — счастливая невеста».

Ранее журналисты Reuters назвали предполагаемые затраты на свадьбу Безоса и Санчес. По их мнению, стоимость торжества может составить 46-56 миллионов долларов.

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