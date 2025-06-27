Иванка Трамп надела на свадьбу миллиардера Безоса наряд за 787 тысяч рублей

Бизнесвумен Иванка Трамп надела на свадьбу Безоса платье за 787 тысяч рублей

Американская бизнесвумен и фотомодель Иванка Трамп надела на свадьбу одного из богатейших людей в мире наряд за сотни тысяч рублей. Об этом сообщает Daily Mail.

43-летняя дочь президента США появилась на ужине миллиардера Джеффа Безоса и репортерши Лоренс Санчес, который прошел под открытом небом у церки Мадонна-дель-Орто, в светло-розовом мини-платье люксового бренда Oscar de la Renta. На размещенных кадрах видно, что изделие украшено пайетками и объемными лепестками цветов вишни. Известно, что стоимость наряда составляет почти 10 тысяч долларов (почти 787 тысяч рублей).

Трамп дополнила образ макияжем в нюдовых тонах, она уложила волосы в легкие аккуратные локоны и выбрала в качестве украшений небольшие сияющие серьги.

Ранее сообщалось, что знаменитости сбежали в первый день празднования свадьбы Безоса и Санчес. Вечеринка, организованная в упомянутом месте, преждевременно завершилась из-за грозы. Сильные порывы ветра срывали скатерти со столов. Официанты пытались защитить звездных гостей, держа над ними зонты.