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18:38, 25 июня 2025Путешествия

Постояльцев выгнали из отеля ради свадьбы мультимиллиардера в Европе

Page Six: Постояльцы отеля Aman Venice пожаловались на свадьбу Джеффа Безоса
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Harald Dostal / Globallookpress.com

Туристы, отдыхающие в Европе, пожаловались на свадьбу мультимиллиардера, ради которой их выгнали из отеля. Об этом сообщает издание Page Six.

Американский предприниматель, занимающий третью строку в списке двадцати самых богатейших людей мира по версии Forbes, Джефф Безос ради свадьбы с журналисткой и актрисой Лорен Санчес арендовал все помещения роскошного отеля Aman Venice в Венеции, Италия. В итоге сотрудники гостиницы были вынуждены отказать в местах постояльцам, забронировавшим номера заранее.

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«Гости, которые ранее бронировали номер отеля на вечер среды задолго до приезда, были выселены, как только Безос арендовал помещения несколько месяцев назад», — сообщил источник издания, отметивший, что в вестибюле царил хаос, а охрана проверяла в гостинице шкафы.

Выяснилось, что туристов переселяют в другие отели, включая пятизвездочный St. Regis. Руководство Aman Venice оплачивает их номера и компенсирует одну ночь проживания, предлагая повышение класса обслуживания.

Ранее сообщалось, что официально пара поженится 27 июня в церкви на острове Сан-Джорджо-Маджоре. Для проведения свадебной церемонии остров полностью закроют для посещения.

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