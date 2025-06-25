Постояльцев выгнали из отеля ради свадьбы мультимиллиардера в Европе

Page Six: Постояльцы отеля Aman Venice пожаловались на свадьбу Джеффа Безоса

Туристы, отдыхающие в Европе, пожаловались на свадьбу мультимиллиардера, ради которой их выгнали из отеля. Об этом сообщает издание Page Six.

Американский предприниматель, занимающий третью строку в списке двадцати самых богатейших людей мира по версии Forbes, Джефф Безос ради свадьбы с журналисткой и актрисой Лорен Санчес арендовал все помещения роскошного отеля Aman Venice в Венеции, Италия. В итоге сотрудники гостиницы были вынуждены отказать в местах постояльцам, забронировавшим номера заранее.

«Гости, которые ранее бронировали номер отеля на вечер среды задолго до приезда, были выселены, как только Безос арендовал помещения несколько месяцев назад», — сообщил источник издания, отметивший, что в вестибюле царил хаос, а охрана проверяла в гостинице шкафы.

Выяснилось, что туристов переселяют в другие отели, включая пятизвездочный St. Regis. Руководство Aman Venice оплачивает их номера и компенсирует одну ночь проживания, предлагая повышение класса обслуживания.

Ранее сообщалось, что официально пара поженится 27 июня в церкви на острове Сан-Джорджо-Маджоре. Для проведения свадебной церемонии остров полностью закроют для посещения.

