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03:01, 22 июня 2026Мир

В МИД заявили о подготовке НАТО к войне с Россией

Грушко: страны НАТО ведут подготовку к военному столкновению с Россией на рубеже 2030 года
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Александр Грушко

Александр Грушко. Фото: Анастасия Березина / РИА Новости

Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что страны НАТО ведут реальную подготовку к военному столкновению с Москвой на рубеже 2030 года. Об этом сообщают «Известия».

По его словам, главная задача стран Североатлантического альянса и Европейского союза заключается в том, чтобы добиться стратегического поражения России. «Конечно, мы исходим из того, что они реально готовятся к военному столкновению с Россией где-то на рубеже 2030 года», — сказал он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о серьезной угрозе ядерных ударов между Россией и НАТО. Он добавил, что Украину рассматривают как «ударный кулак» европейских вооруженных сил, независимых от США и альянса.

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