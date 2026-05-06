Журналист Боуз: Евросоюз намерен ввязаться в полномасштабную войну с Россией

Европейский союз (ЕС) намерен начать полномасштабную войну с Россией с помощью конфликта на Украине. Об этом в соцсети X написал ирландский журналист Чей Боуз.

При этом он усомнился в способности Европы одержать победу в этом противостоянии. «Политическая машина ЕС хочет еще больше разозлить медведя и ввязаться в полномасштабную войну с самой большой армией в мире», — отметил Боуз.

По его словам, европейские политики не понимают, что делают, и отказываются признавать свою ошибку в отношении Украины.

Ранее Боуз обвинил страны ЕС в попытках любой ценой затянуть конфликт России и Украины. Он заявил, что европейцы знают, что Украина прогнила насквозь от коррупции, но им «наплевать на правду».