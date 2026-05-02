Журналист Боуз: Европейцы хотят затянуть конфликт Украины с РФ

Страны Европейского союза (ЕС) хотят любой ценой затянуть конфликт России и Украины. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил ирландский журналист Чей Боуз.

«ЕС знает, что Украина прогнила насквозь от коррупции. ЕС знает, что мужчин насильно отправляют (...) на фронт. ЕС знает, что Зеленский — неизбранный диктатор. ЕС знает, что Украина не может и не будет побеждать», — написал публицист.

По словам Боуза, европейцам «наплевать на правду».

Ранее Боуз назвал пугающим заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что России объявлена открытая война. Он отметил, что это «зловещие слова от человека с 50-летним дипломатическим опытом».