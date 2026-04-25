В Ирландии испугались заявления Лаврова о России

22:48, 25 апреля 2026

Ирландский журналист Боуз считает зловещими слова Лаврова о Западе и России
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Ирландский журналист Чей Боуз назвал пугающим заявление главы Министерства иностранных дел (МИД) России Сергея Лаврова о России и Западе. Пост Боуз опубликовал на своей странице в социальной сети Х.

«"России объявлена открытая война" — зловещие слова от человека с 50-летним дипломатическим опытом. Мы живем в опасные времена», — написал журналист.

До этого заявление Сергея Лаврова напугало верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас.

Лавров во время встречи с руководителями российских некоммерческих организаций заявил о том, что западные страны открыто объявили войну России. А также выразил мнение, что Запад использует Украину и власти Украины в качестве геополитического тарана.

