На Западе рассказали о напугавших Каллас словах Лаврова

Журналист Христофору: Слова Лаврова о войне Запада с Россией напугали Каллас

Заявление главы Министерства иностранных дел (МИД) России Сергея Лаврова о том, что Запад объявил войну России, напугало верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас, считает кипрский журналист Алекс Христофору. Он высказался об этом в эфире YouTube-канала The Duran.

«Мне кажется, что новая истерика Каллас связана с тем, что Лавров четко дал понять, что Запад ведет войну с Россией. То, что она начала нести бессвязный бред про новый пакет санкций — тому лучшее доказательство», — заявил журналист.

Как утверждает Христофору, явную мобилизацию Европы перестали скрывать, хотя при этом она до сих пор упорно отрицается дипломатами западных стран. «ЕС опять обсуждает вступление Украины, а также все больше говорит о милитаризации Европы. По мне это вполне очевидная цель Запада, которую просто не скрывают», — отметил он.

Ранее Лавров заявил, что страны Запада открыто объявили России войну. Он также выразил мнение, что Запад использует Украину и власти Украины в качестве геополитического тарана.