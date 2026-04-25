05:52, 25 апреля 2026Интернет и СМИ

На Западе рассказали о напугавших Каллас словах Лаврова

Журналист Христофору: Слова Лаврова о войне Запада с Россией напугали Каллас
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maxim Shipenkov / Pool / Reuters

Заявление главы Министерства иностранных дел (МИД) России Сергея Лаврова о том, что Запад объявил войну России, напугало верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас, считает кипрский журналист Алекс Христофору. Он высказался об этом в эфире YouTube-канала The Duran.

«Мне кажется, что новая истерика Каллас связана с тем, что Лавров четко дал понять, что Запад ведет войну с Россией. То, что она начала нести бессвязный бред про новый пакет санкций — тому лучшее доказательство», — заявил журналист.

Как утверждает Христофору, явную мобилизацию Европы перестали скрывать, хотя при этом она до сих пор упорно отрицается дипломатами западных стран. «ЕС опять обсуждает вступление Украины, а также все больше говорит о милитаризации Европы. По мне это вполне очевидная цель Запада, которую просто не скрывают», — отметил он.

Ранее Лавров заявил, что страны Запада открыто объявили России войну. Он также выразил мнение, что Запад использует Украину и власти Украины в качестве геополитического тарана.

    Последние новости

    Лавров заявил, что Запад объявил России открытую войну. Какие новые союзники появились у страны?

    Дрон ВСУ врезался в жилой дом в российском городе

    На Западе рассказали о напугавших Каллас словах Лаврова

    В США сделали тревожный прогноз о последствиях войны с Ираном

    Раскрыта личность погибшей под лавиной в Бурятии туристки

    Европейская страна направила корабли к Ормузскому проливу

    Раскрыты расходы США на операцию против Ирана в день

    Известный экономист назвал «всепоглощающее» заблуждение США

    В США раскрыли опасные последствия морской блокады Ирана

    В Киеве увидели в словах премьера Польши послание для Зеленского

    Все новости
