В Москве перед майскими праздниками образуется снежный покров

Тишковец: В понедельник в Москве ожидаются снег, рваная метель и сухая гроза

В Москве в понедельник, 28 апреля, ожидается образование снежного покрова высотой до пяти сантиметров из-за тыловой части циклона. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, столбики термометров днем покажут от +2 до +4 градусов, а к вечеру температура опустится до нуля. Кроме того, в столице выпадет до 19 миллиметров осадков. Синоптик предупредил, что вместе со снегом возможны «рваная» метель, ледяная крупа, «сухая» гроза и порывы ветра до 20 метров в секунду.

С большой вероятностью в преддверии майских праздников образуется снежный покров высотой 2-5 сантиметров, который, по словам специалиста, из-за высокой влажности будет тяжелее зимнего в три-пять раз.

В связи с непогодой Тишковец также предупредил о гололедице на дорогах и снижении атмосферного давления до 726 миллиметров ртутного столба, что на 21 единицу ниже нормы. На севере и северо-востоке Подмосковья высота снежного покрова может достичь 14 сантиметров при порывах ветра до 22 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что в Москве в воскресенье, 26 апреля, может выпасть 45 процентов месячной нормы осадков. Временами ожидаются осадки в виде ливней, переходящих поздним вечером в заряды мокрого снега.