Глава UFC раскрыл подробности стрельбы на торжественном ужине с участием Трампа

Глава UFC Уайт заявил, что ему было круто во время стрельбы на ужине с Трампом

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт раскрыл подробности стрельбы на торжественном ужине с участием президента США Дональда Трампа. Его слова приводятся на странице Happy Punch в социальной сети Х.

«Столы начали переворачиваться, вбежали люди с пистолетами и закричали: "Ложись!" Но я не стал этого делать. Это было чертовски круто. Я буквально наслаждался каждой минутой — это был совершенно сумасшедший и уникальный опыт», — поделился подробностями Уайт.

Глава UFC уточнил, что они сидели прямо перед местом, где находился президент. Никто не пострадал, но вооруженные сотрудники службы безопасности вошли в зал, ища стрелка, и подошли к их столику. «Я подумал, что стрелок где‑то рядом с нами», — заявил он.

ЧП произошло в субботу, 25 апреля, вечером по местному времени на мероприятии в честь корреспондентов Белого дома. По словам очевидцев, вне зала раздались выстрелы и офицеры сразу же закрыли главу государства своими телами.