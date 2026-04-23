10:06, 26 апреля 2026

Мадьяр призвал силовиков не допустить отъезда близких к Орбану бизнесменов

Мадьяр призвал силовиков Венгрии не дать близким к Орбану бизнесменам уехать
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Attila Volgyi / XinHua / Globallookpress.com

Лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр призвал руководство правоохранительных органов не допустить выезда за рубеж бизнесменов, близких к нынешнему главе правительства Виктору Орбану. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на венгерский телеканал.

В публикации говорится, что олигархи, связанные с Орбаном, переводят десятки миллиардов форинтов в Объединенные Арабские Эмираты, Соединенные Штаты, Уругвай и другие отдаленные страны. Мадьяр подчеркнул, что ему известно о том, что Национальное налоговое и таможенное управление Венгрии, основываясь на отчетах банков, приостановило несколько крупных переводов, связанных с окружением Антала Рогана, по подозрению в отмывании денег.

«Я призываю руководство NAV немедленно заморозить эти украденные средства», — отметил он.

Мадьяр призвал задержать тех, кто нанес ущерб венгерскому народу, чтобы они не сбежали из страны.

Избранный премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что на первом заседании Национального собрания на здании парламента вновь появится флаг Европейского союза.

