Избранный премьер Венгрии пообещал вернуть флаг ЕС на фасад парламента

Избранный премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что на первом заседании Национального собрания на здании парламента вновь появится флаг Европейского союза (ЕС). Об этом он написал в соцсети X.

«Флаг ЕС будет возвращен на фасад парламента наряду с венгерским и секейским флагами», — сообщил избранный премьер-министр Венгрии.

Ранее аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что после поражения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на выборах переход страны под оккупационное управление Брюсселя неизбежен. По его словам, республику ждет тяжелое десятилетие.