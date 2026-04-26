40 лет Чернобылю. Как одна страшная ночь изменила мир?

11:31, 26 апреля 2026

Стало известно о трагическом заблуждении первых ликвидаторов Чернобыля

Мишкарев рассказал, в чем заблуждались первые ликвидаторы аварии на ЧАЭС
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Многие первые ликвидаторы аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) заблуждались в отношении грозящей им опасности. «Лента.ру» пообщалась с участником ликвидации последствий катастрофы, председателем Курганской региональной организации «Союз-Чернобыль» Сергеем Мишкаревым.

«Но многие сами стремились попасть в наиболее опасные зоны. Там можно было быстрее набирать те самые десять рентген и отправиться домой, к семье», — рассказал Мишкарев.

По словам мужчины, на некоторых участках можно было работать лишь по две минуты в сутки, а суммарная доза облучения должна была достигать 10 рентген, которые считались порогом безопасного пребывания в зоне ликвидации последствий катастрофы. Он пояснил, что об аварии ликвидаторам было известно очень мало, из-за чего последствия не осознавались ими в полной мере.

26 апреля «Лента.ру» опубликовала спецпроект, посвященный 40-летней годовщине катастрофы. Редакция восстановила хронологию событий аварии, поговорила с участниками ликвидации и изучила архивы, чтобы подробно воссоздать картину произошедшего.

    Последние новости

    Мадьяр призвал силовиков не допустить отъезда близких к Орбану бизнесменов

    Европеец побывал в Белоруссии и описал ее фразой «не ожидал увидеть так много казино»

    В Европарламенте заявили о безумных идеях Мерца

    Мошенники похитили у москвичек 40 миллионов рублей

    Россиянка решила не лечиться в разрухе и отремонтировала себе палату в горбольнице

    Военкор отреагировал на фото украинского посла в США под столом

    В Москве три дня перед майскими праздниками будет идти снег

    Глава UFC раскрыл подробности стрельбы на торжественном ужине с участием Трампа

    Нарколог объяснил людям старше 40 лет причины плохой переносимости алкоголя

    Стало известно о трагическом заблуждении первых ликвидаторов Чернобыля

    Все новости
