Стало известно о трагическом заблуждении первых ликвидаторов Чернобыля

Мишкарев рассказал, в чем заблуждались первые ликвидаторы аварии на ЧАЭС

Многие первые ликвидаторы аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) заблуждались в отношении грозящей им опасности. «Лента.ру» пообщалась с участником ликвидации последствий катастрофы, председателем Курганской региональной организации «Союз-Чернобыль» Сергеем Мишкаревым.

«Но многие сами стремились попасть в наиболее опасные зоны. Там можно было быстрее набирать те самые десять рентген и отправиться домой, к семье», — рассказал Мишкарев.

По словам мужчины, на некоторых участках можно было работать лишь по две минуты в сутки, а суммарная доза облучения должна была достигать 10 рентген, которые считались порогом безопасного пребывания в зоне ликвидации последствий катастрофы. Он пояснил, что об аварии ликвидаторам было известно очень мало, из-за чего последствия не осознавались ими в полной мере.

