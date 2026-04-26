Украинский боксер Александр Усик заявил о скором завершении карьеры. Его слова приводит Boxing News.

Спортсмен рассказал, что наслаждается каждым моментом своей карьеры перед уходом, так как завершение карьеры наступит очень скоро. «Три дня назад я подумал: "Вот в эту дату уйду". Я размышлял о том, как объявить о своем уходе и что именно сказать», — поделился он.

Ранее Усик заявил о намерении баллотироваться на пост президента страны. Спортсмен рассказал, что пару лет планирует побоксировать, а затем сосредоточиться на политике.

Усик владеет поясами чемпиона мира по версиям WBA, WBC и WBF в тяжелом весе. В ноябре спортсмен отказался от пояса по версии WBO и, таким образом, перестал быть абсолютным чемпионом мира. На профессиональном ринге Усик провел 24 боя, в которых не потерпел ни одного поражения и одержал 15 побед нокаутом.