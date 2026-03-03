Реклама

09:05, 3 марта 2026

Усик заявил о намерении баллотироваться в президенты Украины

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Andrew Boyers / Reuters

Украинский боксер Александр Усик заявил о намерении баллотироваться на пост президента страны. Его слова приводит Telegram-канал «Политика Страны».

Спортсмен отметил, что пару лет планирует побоксировать. «А потом есть такие планы — поработать на государство», — заявил боксер.

Усика спросили, хочет ли он стать мэром Конотопа (Сумская область). «Нет. Смотри, я ниже, чем президент, не собираюсь никуда идти», — отметил украинец.

Усик владеет поясами чемпиона мира по версиям WBA, WBC и WBF в тяжелом весе. В ноябре спортсмен отказался от пояса по версии WBO и, таким образом, перестал быть абсолютным чемпионом мира. На профессиональном ринге Усик провел 24 боя, в которых не потерпел ни одного поражения и одержал 15 побед нокаутом.

