Дмитриев: ЕС и Британию уже в мае накроет энергетический коллапс

Май принесет Евросоюзу и Великобритании катастрофический энергетический коллапс. Об этом в своем аккаунте в соцсети X сообщил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриев.

По мнению Дмитриева, грядущее «цунами энергокризиса» принесет европейским странам колоссальные экономические потери. Спецпредставитель президента РФ предупредил, что вместо поиска внешнего врага ЕС и Британии необходимо срочно менять подход и меры, чтобы просто выжить.

Ситуация на энергетических рынках накаляется с 13 апреля, когда американские ВМС начали морскую блокаду Ормузского пролива. Через этот узкий проход транспортируется около 20 процентов мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.

Ранее Дмитриев прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что лидеры США, России и Китая якобы настроены против Европы. По его словам, страны будут сотрудничать друг с другом после победы мира над «вирусом глобализма».