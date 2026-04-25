04:30, 25 апреля 2026

Дмитриев отреагировал на слова Макрона о Путине и Трампе

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Страны будут сотрудничать друг с другом после победы мира над «вирусом глобализма». Такое мнение высказал глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X.

Так он прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что лидеры США, России и Китая якобы настроены против Европы.

«Представьте Россию, США, КНР, ЕС, Индию и другие страны, которые работают вместе, как только мир победит вирус глобализма», — отметил Дмитриев.

Ранее Макрон призвал европейские «страны проснуться» из-за объединения США, России и Китая для противостояния Европе. Он подчеркнул, что ситуацию нельзя недооценивать.

