Додик: Решение об отставке Вучича принимается внутри Сербии

Республика Сербская считает, что президент Александр Вучич поддерживает усилия по развитию Сербии, но решения об отставке принимаются внутри страны. Таким образом председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик прокомментировал возможную отставку Вучича, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«У нас очень хорошее сотрудничество с президентом Сербии Александром Вучичем. Мы считаем, что он поддерживает усилия по развитию Сербии. Конечно, решения о политическом развитии Сербии принимаются во внутренней части Сербии», — сказал он.

По его словам, эта ситуация касается и Республики Сербской, однако Баня-Лука верит, что сотрудничество с Вучичем может обеспечить дополнительную стабильность Республики Сербской и хорошие отношения с другими странами.

Ранее Вучич заявил о возможном уходе в отставку. При этом он отметил, что не собирается сокращать свои полномочия, которые заканчиваются в мае 2027 года.