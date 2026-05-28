13:56, 28 мая 2026МирЭксклюзив

Додик: Решение об отставке Вучича принимается внутри Сербии

Фото: Александр Казаков / POOL / РИА Новости

Республика Сербская считает, что президент Александр Вучич поддерживает усилия по развитию Сербии, но решения об отставке принимаются внутри страны. Таким образом председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик прокомментировал возможную отставку Вучича, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«У нас очень хорошее сотрудничество с президентом Сербии Александром Вучичем. Мы считаем, что он поддерживает усилия по развитию Сербии. Конечно, решения о политическом развитии Сербии принимаются во внутренней части Сербии», — сказал он.

По его словам, эта ситуация касается и Республики Сербской, однако Баня-Лука верит, что сотрудничество с Вучичем может обеспечить дополнительную стабильность Республики Сербской и хорошие отношения с другими странами.

Ранее Вучич заявил о возможном уходе в отставку. При этом он отметил, что не собирается сокращать свои полномочия, которые заканчиваются в мае 2027 года.

