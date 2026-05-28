14:52, 28 мая 2026СпортЭксклюзив

В России заявили о шансе на возвращение хоккейной сборной на международные турниры

Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Аннулирование решения о недопуске сборной России по хоккею дает надежду на возвращение команды на международную арену, однако окончательное решение пока не принято, объяснила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Об этом она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

«Это означает надежду и шанс. Из командных игровых видов спорта только водное поло пока допустило россиян до соревнований. Если хоккей это сделает, то станет прорывным видом — тогда уже посмотрят и футбол, и баскетбол, и волейбол. Все будут следить за этим решением», — пояснила Журова.

По ее словам, федерации опасаются реакции собственных политиков, поэтому признать собственное неправильное решение им тяжело. Однако аргумент о невозможности обеспечить безопасность выглядит странно: за последнее время прошло много соревнований с участием россиян, и ни разу не возникло проблем.

«Я думаю, это хороший шанс для того, чтобы дальше идти вперед», — заключила депутат.

Ранее сообщалось, что Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея (International Ice Hockey Federation, IIHF) аннулировал решение о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/2027. Отмечается, что отмена решения Совета IIHF не означает моментального возвращения российских сборных в международные турниры. Соответствующее решение будет приниматься на основании регламента организации.

