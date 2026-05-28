В России призвали пополнять бюджет за счет «жирующих» на кредитах

Депутат ГД Миронов призвал взять под налоговый прицел банки вместо бизнеса

Российским властям необходимо брать под «налоговый прицел» не представителей бизнеса, которые и без того сталкиваются с растущими издержками, а «жирующие» на дорогих кредитах банки. Об этом заявил депутат Госдумы (ГД), лидер парламентской партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Его слова приводит RTVI.

Именно за счет сборов с банков, полагает он, необходимо пополнять федеральный бюджет, дефицит которого продолжает стремительно расти. Финансовые организации, отметил парламентарий, продолжают активно зарабатывать на высоких процентных ставках по кредитам, загоняя рядовых граждан в долговую яму. «Банки нужно брать под налоговый прицел», — резюмировал Миронов.

Помимо банков он призвал усилить налоговое давление на богатых россиян, которые могут себе позволить покупать автомобили за миллионы рублей, и на граждан со сверхдоходами. «Нужно прижать узкую прослойку сверхбогатых, финансовых спекулянтов, которые продолжают растить жирок», — констатировал Миронов.

С 2025 года в России начала действовать пятиступенчатая прогрессивная шкала налога на доходы физлиц. Ставки по НДФЛ стали варьироваться в зависимости от размера ежегодного дохода граждан. Для окладов до 2,4 миллиона рублей ставку оставили на уровне 13 процентов, для доходов 2,4-5 миллионов — подняли до 15 процентов, 5-20 миллионов — до 18 процентов, 20-50 миллионов — до 20 процентов, более 50 миллионов — до 22 процентов.

В результате поступления в бюджет от уплаты этого налога по итогам прошлого года увеличились почти на 90 процентов, отметил глава Министерства финансов Антон Силуанов. Налоговое давление на бизнес усилилось за счет повышения ставки НДС с 20 до 22 процентов и трехкратного снижения порога его уплаты (с 60 миллионов ежегодной выручки до 20 миллионов). В дальнейшем власти собираются понизить последнюю планку еще вдвое.