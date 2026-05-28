14:00, 28 мая 2026Экономика

В России призвали пополнять бюджет за счет «жирующих» на кредитах

Депутат ГД Миронов призвал взять под налоговый прицел банки вместо бизнеса
Анатолий Акулов (редактор)
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Российским властям необходимо брать под «налоговый прицел» не представителей бизнеса, которые и без того сталкиваются с растущими издержками, а «жирующие» на дорогих кредитах банки. Об этом заявил депутат Госдумы (ГД), лидер парламентской партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Его слова приводит RTVI.

Именно за счет сборов с банков, полагает он, необходимо пополнять федеральный бюджет, дефицит которого продолжает стремительно расти. Финансовые организации, отметил парламентарий, продолжают активно зарабатывать на высоких процентных ставках по кредитам, загоняя рядовых граждан в долговую яму. «Банки нужно брать под налоговый прицел», — резюмировал Миронов.

Помимо банков он призвал усилить налоговое давление на богатых россиян, которые могут себе позволить покупать автомобили за миллионы рублей, и на граждан со сверхдоходами. «Нужно прижать узкую прослойку сверхбогатых, финансовых спекулянтов, которые продолжают растить жирок», — констатировал Миронов.

С 2025 года в России начала действовать пятиступенчатая прогрессивная шкала налога на доходы физлиц. Ставки по НДФЛ стали варьироваться в зависимости от размера ежегодного дохода граждан. Для окладов до 2,4 миллиона рублей ставку оставили на уровне 13 процентов, для доходов 2,4-5 миллионов — подняли до 15 процентов, 5-20 миллионов — до 18 процентов, 20-50 миллионов — до 20 процентов, более 50 миллионов — до 22 процентов.

В результате поступления в бюджет от уплаты этого налога по итогам прошлого года увеличились почти на 90 процентов, отметил глава Министерства финансов Антон Силуанов. Налоговое давление на бизнес усилилось за счет повышения ставки НДС с 20 до 22 процентов и трехкратного снижения порога его уплаты (с 60 миллионов ежегодной выручки до 20 миллионов). В дальнейшем власти собираются понизить последнюю планку еще вдвое.

