Раскрыта реакция Польши на отказ США в войсках

20:35, 15 мая 2026

CNN: Польша была ошеломлена отказом США в размещении 4000 военнослужащих
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sergii Figurnyi / Shutterstock / Fotodom

Польша была ошеломлена отказом США в размещении 4000 военнослужащих в стране. Об этом сообщила старший репортер по национальной безопасности CNN Хейли Брицки в соцсети Х со ссылкой на члена Палаты представителей Конгресса США Дона Бейкона.

«Они позвонили мне вчера, они не знали, они были ошеломлены», — заявил республиканец.

По словам Бейкона, Польша — один из важнейших союзников США, а ее власти «понятия не имели» о готовившемся решении Вашингтона. Конгрессмен добавил, что Варшава «до сих пор не знает, в чем заключается план» США.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет пересмотрел принятое решение отправить 4000 американских военнослужащих в Польшу. Причина, почему шеф Пентагона передумал, остается неясной.

