Путин подписал закон о праве россиян на дополнительный отпуск при трех условиях

Президент России Владимир Путин подписал закон о праве россиян на дополнительный отпуск, если они признаны пострадавшими в чрезвычайных ситуациях (ЧС). Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Как следует из текста закона, в случае ЧС россияне имеют право на один оплачиваемый выходной и пятидневный отпуск без сохранения зарплаты. Работодатель будет обязан предоставить эти гарантии по требованию работника при одновременном соблюдении трех условий.

Уточняется, что на дополнительный отпуск могут рассчитывать работники, которые фактически проживают в жилом помещении, находящемся в зоне ЧС, если условия их жизнедеятельности нарушены, а имущество утрачено в результате чрезвычайной ситуации.

Ранее в Госдуме предложили предоставить семь оплачиваемых выходных россиянам с детьми. По мнению автора законопроекта, это позволит упростить решение бытовых и организационных вопросов без потери заработка, а также положительно скажется на демографической ситуации.