18:47, 9 апреля 2026

Путин подписал закон о праве россиян на дополнительный отпуск при трех условиях

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон о праве россиян на дополнительный отпуск, если они признаны пострадавшими в чрезвычайных ситуациях (ЧС). Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Как следует из текста закона, в случае ЧС россияне имеют право на один оплачиваемый выходной и пятидневный отпуск без сохранения зарплаты. Работодатель будет обязан предоставить эти гарантии по требованию работника при одновременном соблюдении трех условий.

Уточняется, что на дополнительный отпуск могут рассчитывать работники, которые фактически проживают в жилом помещении, находящемся в зоне ЧС, если условия их жизнедеятельности нарушены, а имущество утрачено в результате чрезвычайной ситуации.

Ранее в Госдуме предложили предоставить семь оплачиваемых выходных россиянам с детьми. По мнению автора законопроекта, это позволит упростить решение бытовых и организационных вопросов без потери заработка, а также положительно скажется на демографической ситуации.

    Последние новости

    Мединский обратил внимание на соотношение потерь России и Украины после обмена телами

    Рубальская высказалась о заслуженности статуса народной артистки

    Россиянка попала в реанимацию после установки средства контрацепции

    Microsoft отказалась исправлять старую ошибку Windows

    Режим ЧС после масштабного потопа в Дагестане предложили повысить до федерального

    Подросток заплатил за машину россиянину игрушечными деньгами

    59-летняя Рената Литвинова в облегающем комбинезоне прошлась по Парижу

    Нетаньяху поручил начать переговоры с Ливаном

    Путин подписал закон о праве россиян на дополнительный отпуск при трех условиях

    В Подмосковье на похожей на озеро дороге решили провести ремонт асфальта

