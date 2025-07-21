В России предложили ввести дополнительный отпуск для некоторых граждан

Сергей Миронов предложил ввести дополнительный отпуск для работающих пенсионеров

В России предложили ввести дополнительный отпуск для работающих пенсионеров. Такое предложение внес руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, его слова приводит «Абзац».

Ввести дополнительные две недели ежегодного оплачиваемого отпуска для некоторых граждан следует, так как они вносят заметный вклад в экономику страны, и их опыт полезен в условиях нехватки рабочих рук.

«Эта категория трудящихся заслуживает особого внимания и поддержки. Но здесь нужно соблюдать баланс, учитывать возможности работодателей и не ухудшать конкурентные преимущества работающих пенсионеров на рынке труда. Наша фракция готова подготовить соответствующие изменения в статью 128 Трудового кодекса РФ», — пояснил парламентарий.

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