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14:16, 21 июля 2025Экономика

В России предложили ввести дополнительный отпуск для некоторых граждан

Сергей Миронов предложил ввести дополнительный отпуск для работающих пенсионеров
Вячеслав Агапов

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

В России предложили ввести дополнительный отпуск для работающих пенсионеров. Такое предложение внес руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, его слова приводит «Абзац».

Ввести дополнительные две недели ежегодного оплачиваемого отпуска для некоторых граждан следует, так как они вносят заметный вклад в экономику страны, и их опыт полезен в условиях нехватки рабочих рук.

«Эта категория трудящихся заслуживает особого внимания и поддержки. Но здесь нужно соблюдать баланс, учитывать возможности работодателей и не ухудшать конкурентные преимущества работающих пенсионеров на рынке труда. Наша фракция готова подготовить соответствующие изменения в статью 128 Трудового кодекса РФ», — пояснил парламентарий.

Ранее стало известно, что работающие пенсионеры с 1 августа получат прибавку к пенсии. Ее максимальный размер составит 437 рублей, заявил профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала факультета соцнаук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов Право на традиционно проводящийся перерасчет имеют работавшие по трудовым договорам в прошлом году граждане, за которых работодатели уплачивали страховые взносы.

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