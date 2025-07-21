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13:29, 21 июля 2025Экономика

Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии

Профессор Сафонов: Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа
Дмитрий Воронин
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа, максимальный размер которой составит 437 рублей. Об этом со ссылкой на профессора кафедры психологии и развития человеческого капитала факультета соцнаук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России Александра Сафонова сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, также доплату получат достигшие 80 лет граждане, шахтеры и члены летных экипажей. Право на традиционно проводящийся перерасчет имеют работавшие по трудовым договорам в прошлом году граждане, за которых работодатели уплачивали страховые взносы, напомнил он.

Размер прибавки будет зависеть от количества накопленных в 2024 году пенсионных баллов в рамках установленного лимита в три балла, стоимость каждого из которых составляет с 1 января 145,69 рубля.

Индексация пенсий работающих пенсионеров возобновилась в РФ с начала года. Соответствующие изменения законодательства приняли после того, как повышать пенсии «и тем, кто продолжает работать» поручил президент страны Владимир Путин.

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