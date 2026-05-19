Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:50, 19 мая 2026Путешествия

Россиянам предрекли безопасный отдых в Африке на фоне вспышки Эболы

РСТ: Вспышка лихорадки Эбола в Африке пока не оказывает влияния на туры россиян
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Sodiq Adelakun / Reuters

Вспышка лихорадки Эбола в странах Африки пока не оказывает влияния на популярные направления, где отдыхают россияне. Безопасный отдых соотечественникам предрекли в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Соруководитель комитета по выездному туризму РСТ, генеральный директор туроператора АРТ-Тур Дмитрий Арутюнов отметил, что россияне предпочитают туры в Руанду или Уганду, так как там инфраструктура развита лучше, а уровень санитарных условий выше, чем в Конго, где зафиксирован очаг болезни. «Если поездки в этот регион и совершаются, то обычно ради наблюдения за горными гориллами, но сейчас в стране идет гражданская война и мы не возим туда туристов», — добавил Арутюнов.

По словам эксперта, на фоне заболеваемости в Центральной Африке риски для россиян остаются низкими во время путешествий в восточную часть материка. При этом туроператоры оперативно отслеживают ситуацию и опираются на рекомендации международных организаций, в том числе ВОЗ.

«Для российских туристов сегодня никакой непосредственной опасности нет. ВОЗ предпринимает все необходимые меры для локализации вспышки и недопущения ее распространения», — подчеркнул Арутюнов.

Ранее стало известно, что 17 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила международный режим чрезвычайной ситуации из-за эпидемии лихорадки Эбола в Конго и Уганде. Россия направит в Уганду специалистов для борьбы с вирусом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Забаррикадировались шкафами». Люди в масках ворвались в здание редакции «Московского комсомольца». Что там происходит?

    23-летний российский блогер стал отцом

    Сборная Португалии объявила состав на чемпионат мира-2026

    Картаполов раскрыл судьбу Латвии в случае атак ВСУ с ее территории

    Цыганов ответил на критику «Гамлета» с Юрой Борисовым

    Армия США захотела дешевую ракету для Patriot

    Пропавшую москвичку нашли в диване

    Российская авиакомпания запустила распродажу билетов с 15-процентными скидками

    В странах Персидского залива опровергли слова Трампа об ударах по Ирану

    Российская пенсионерка решила совершить госпереворот

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok