Россиянам предрекли безопасный отдых в Африке на фоне вспышки Эболы

РСТ: Вспышка лихорадки Эбола в Африке пока не оказывает влияния на туры россиян

Вспышка лихорадки Эбола в странах Африки пока не оказывает влияния на популярные направления, где отдыхают россияне. Безопасный отдых соотечественникам предрекли в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Соруководитель комитета по выездному туризму РСТ, генеральный директор туроператора АРТ-Тур Дмитрий Арутюнов отметил, что россияне предпочитают туры в Руанду или Уганду, так как там инфраструктура развита лучше, а уровень санитарных условий выше, чем в Конго, где зафиксирован очаг болезни. «Если поездки в этот регион и совершаются, то обычно ради наблюдения за горными гориллами, но сейчас в стране идет гражданская война и мы не возим туда туристов», — добавил Арутюнов.

По словам эксперта, на фоне заболеваемости в Центральной Африке риски для россиян остаются низкими во время путешествий в восточную часть материка. При этом туроператоры оперативно отслеживают ситуацию и опираются на рекомендации международных организаций, в том числе ВОЗ.

«Для российских туристов сегодня никакой непосредственной опасности нет. ВОЗ предпринимает все необходимые меры для локализации вспышки и недопущения ее распространения», — подчеркнул Арутюнов.

Ранее стало известно, что 17 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила международный режим чрезвычайной ситуации из-за эпидемии лихорадки Эбола в Конго и Уганде. Россия направит в Уганду специалистов для борьбы с вирусом.

