15:46, 19 мая 2026Наука и техника

Выявлено неожиданное последствие любви к сладкому для работы мозга

Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Yavdat / Shutterstock / Fotodom

Избыток сладкой пищи может оставлять долговременные последствия для памяти даже после перехода на здоровое питание. К такому выводу пришли исследователи Технологического университета Сиднея в статье, опубликованной в журнале Nutritional Neuroscience (NN).

Ученые проанализировали результаты 27 экспериментов на животных, посвященных влиянию жирной и сладкой пищи на мозг. После периода нездорового питания часть животных переводили на более полезный рацион, чтобы выяснить, способна ли память восстановиться.

Оказалось, что улучшение питания действительно помогало работе памяти, однако эффект зависел от состава прежней диеты. После питания с высоким содержанием жиров улучшения были заметнее, тогда как после избытка сахара или сочетания сахара и жиров восстановление памяти происходило значительно хуже.

Авторы работы считают, что особенно чувствительным к такому воздействию может быть гиппокамп — область мозга, отвечающая за обучение и запоминание. По словам исследователей, результаты показывают, что последствия длительного потребления сладкой пищи могут быть более стойкими, чем принято считать.

Ранее стало известно, что ежедневная горсть орехов между приемами пищи снижает тягу к сладкому.

