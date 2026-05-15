В дорожной службе раскрыли причины появления одиночных ботинок на обочине

В Германии нашли причину появления бесхозной обуви у отбойников

Нередко, проезжая по дороге, можно заметить одиноко лежащие ботинки, кроссовки, шлепки и прочие виды обуви. Они могут встретиться на разделительных полосах, у отбойника или на площадках для отдыха. Пары при этом практически не попадаются. Секрет этого феномена раскрыла немецкая федеральная дорожная компания (Autobahn GmbH), пишет журнал «За рулем».

Там выяснили, что «растеряхами» являются водители большегрузных машин. У дальнобойщиков есть четкое разделение: чистая легкая пара используется для езды в салоне, а для выхода на улицу и осмотра техники используется рабочая обувь. Сменную пару обычно ставят на подножки грузовика или убирают в технические отсеки снаружи. Из-за тряски при разгоне, сильного ветра один из «сменки» рискует сорваться и потеряться. Причем подмечено, что второй ботинок или кроссовка тоже потеряется, но с интервалом в метры или даже километры.

Иногда дело доходит до курьезов. В службе поделились историей, когда шофер «потерял» домашнюю канарейку, выпорхнувшую во время проветривания кабины.

С легковыми машинами не все так просто. По словам специалистов, универсального объяснения в этом случае нет. Обувь могут случайно уронить или целенаправленно выкинуть, если она порвалась. Бывает, что маленькие детские ботиночки или кроссовки автомобилисты используют в качестве чехла для фаркопа.

