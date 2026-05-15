Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
20:10, 15 мая 2026Авто

В дорожной службе раскрыли причины появления одиночных ботинок на обочине

В Германии нашли причину появления бесхозной обуви у отбойников
Марина Аверкина

Фото: anatoliy_gleb / Shutterstock / Fotodom

Нередко, проезжая по дороге, можно заметить одиноко лежащие ботинки, кроссовки, шлепки и прочие виды обуви. Они могут встретиться на разделительных полосах, у отбойника или на площадках для отдыха. Пары при этом практически не попадаются. Секрет этого феномена раскрыла немецкая федеральная дорожная компания (Autobahn GmbH), пишет журнал «За рулем».

Там выяснили, что «растеряхами» являются водители большегрузных машин. У дальнобойщиков есть четкое разделение: чистая легкая пара используется для езды в салоне, а для выхода на улицу и осмотра техники используется рабочая обувь. Сменную пару обычно ставят на подножки грузовика или убирают в технические отсеки снаружи. Из-за тряски при разгоне, сильного ветра один из «сменки» рискует сорваться и потеряться. Причем подмечено, что второй ботинок или кроссовка тоже потеряется, но с интервалом в метры или даже километры.

Иногда дело доходит до курьезов. В службе поделились историей, когда шофер «потерял» домашнюю канарейку, выпорхнувшую во время проветривания кабины.

С легковыми машинами не все так просто. По словам специалистов, универсального объяснения в этом случае нет. Обувь могут случайно уронить или целенаправленно выкинуть, если она порвалась. Бывает, что маленькие детские ботиночки или кроссовки автомобилисты используют в качестве чехла для фаркопа.

Ранее стало известно, что автомобиль KITT из популярного в 80-х годах американского телесериала «Рыцарь дорог» получил штраф за лихачество в Нью-Йорке. Но, по словам работников музейного комплекса, где находится машина, экспонат не покидал его пределов уже много лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    36 стран одобрили создание спецтрибунала по Украине

    В сети восхитились внешностью фигуристки Аделины Сотниковой в откровенном наряде

    Раскрыта судьба изнасиловавшего девушку в туалете на пляже в Европе беженца

    Москвичам пообещали несладкую неделю

    Россия предложила БРИКС создать новый механизм для привлечения денег

    Раскрыта реакция Польши на отказ США в войсках

    Семенович высказалась о жизненной философии Шаляпина

    Россиянам назвали самый вредный вариант шаурмы

    Уехавший из России комик высказался о войне в Израиле

    Козловский не позволил себе впасть в депрессию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok