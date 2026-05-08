Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:43, 8 мая 2026Россия

Российская школьница оттаскала за волосы продавца в магазине и попала на видео

Школьница оттаскала за волосы продавца в магазине в Петербурге
Майя Назарова

Школьница оттаскала за волосы продавца в магазине на Парнасе в Санкт-Петербурге. Действия российской школьницы попали на видео, ролик опубликовал 78.ru.

На представленных кадрах видно, как две учащиеся перемещаются по торговому залу. За ними приглядывает сотрудница. Девочки попытались вынести из магазина вещи. Продавец встала у них на пути. Одна из хулиганок избила женщину и вцепилась ей в волосы.

Сотрудники полиции начали искать родителей малолетних дебоширок.

До этого сообщалось, что в Уфе подростки напали на семью с битой и перцовым баллончиком. В женщину и ее супруга распылили газовый баллончик. Дочь ударили битой. Еще одному мужчине досталось бутылкой. Хулиганы были пойманы.

Еще раньше в Каспийске подростки столкнули в овраг и избили мальчика с аутизмом. Отец пострадавшего вызвал медиков и полицейских.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о приезде на 9 Мая в Москву еще одного президента

    Ушедший из России автогигант заявил о миллиардных убытках

    Удав оставил без воды жителей российского города

    Памятники Великой Отечественной войне отреставрируют в Киргизии

    Россияне решили игнорировать клещей

    Украинский морской дрон обнаружили у берегов Греции

    Хайди Клум побоялась неодобрения Анны Винтур ее наряда на Met Gala

    Украинцы попытались сорвать акцию «Бессмертный полк» в Женеве

    Избрана «Королева Москвы»

    В России отреагировали на приговор Мединскому на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok