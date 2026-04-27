12:53, 27 апреля 2026

Российские подростки столкнули в овраг и избили мальчика с аутизмом

В Каспийске подростки столкнули в овраг и избили мальчика с аутизмом
Майя Назарова

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

В Каспийске подростки столкнули в овраг и избили мальчика с аутизмом. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.

По данным российского издания, ребенок катался на велосипеде в парке имени Халилова. Его родители ненадолго отлучились. Внезапно к мальчику подъехали школьники на электросамокате. Они стали интересоваться, сколько стоит велосипед ребенка.

От издевок они перешли к угрозам — подростки объявили, что отнимут велосипед. Мальчик испугался и схватился за свое транспортное средство. Школьники несколько раз ударили ребенка и сбросили его вместе с велосипедом в овраг.

Мальчик звал на помощь, и как только к нему прибежали взрослые, подростки скрылись.

Отец пострадавшего вызвал медиков и полицейских. Ребенка отвезли в травмпункт, у него зафиксировали травму головы. Его обидчиков уже нашли и привезли в отдел вместе с родителями. По их версии, мальчик сам напал на них с бутылкой.

Ранее сообщалось, что в Тульской области школьницы издевались над девочкой с инвалидностью и снимали все на телефон.

