13:17, 20 февраля 2026Путешествия

Водитель провалившейся под лед Байкала «буханки» с туристами нарушил правила безопасности

Shot: Водитель провалившейся под лед Байкала «буханки» знал о трещинах на льду
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости

Водитель автомобиля УАЗ, провалившегося под лед Байкала с китайскими туристами, нарушил правила безопасности. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что «буханка» выехала на ледовую переправу по пути к острову Ольхон, однако это место было закрыто с начала февраля из-за трещин на льду. Водитель УАЗа знал об этом, но все равно повез группу туристов к мысу Три Брата. В автомобиле находились девять человек, включая мужчину за рулем.

Группа не была официально зарегистрирована. Возбуждено уголовное дело по статьям о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Инцидент произошел 20 февраля, туристам не удалось выжить. На месте работают сотрудники полиции.

