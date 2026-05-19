11:24, 19 мая 2026

Россиянин поставил на матч чемпионата Италии и выиграл более 15 миллионов рублей

Россиянин поставил на победу «Ромы» и выиграл более 15 миллионов рублей
Алексей Гусев
Алексей Гусев

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Клиент букмекерской компании (БК) сделал крупную ставку на матч 37-го тура чемпионата Италии между «Ромой» и «Лацио». Об этом сообщает «РБ Спорт».

Россиянин поставил 10 миллионов рублей на победу римской команды. Коэффициент на это событие составлял 1,57.

Встреча прошла 17 мая, Рома выиграла с сухим счетом — 2:0. Прогноз игрока сбылся, он пополнил свой баланс на сумму свыше 15 миллионов рублей.

Ранее россиянин проиграл 300 тысяч рублей на полуфинале Лиги чемпионов «Бавария» — ПСЖ. Клиент букмекерской конторы поставил на индивидуальный тотал ПСЖ более двух голов. Матч закончился со счетом 1:1.

