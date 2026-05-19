Россиянин разработал схему финансирования ВСУ

В Мурманской области суд приговорил к 14 годам мужчину за 78 донатов для ВСУ

Мурманский областной суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима жителя Североморска, который разработал схему финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) и Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом пишет РИА Новости.

Мужчину также оштрафовали на 450 тысяч рублей. Его пособницу, проживающую в Москве гражданку Украины, приговорили к 12 годам колонии общего режима и оштрафовали на 400 тысяч рублей.

По версии следствия, осужденный привлек пособницу для перевода денег на территорию Украины. С декабря 2022 по май 2024 года подсудимые совершили 78 денежных переводов. Средства использовались для приобретения индивидуальных средств защиты, специального оборудования, вооружения, техники, а также беспилотных летательных аппаратов и транспорта. В их переписке содержались кодовые фразы, QR-коды для сбора денег, ссылки на видео о помощи Украине, а также обсуждения сборов на дроны-камикадзе.

