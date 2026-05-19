Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:23, 19 мая 2026Россия

Москвич поймал снимавшего под платьем у его жены пассажира метро

Муж москвички поймал в метро пассажира, снимавшего ее под платьем на камеру
Майя Назарова

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Муж жительницы Москвы поймал в метро пассажира, снимавшего ее под платьем на скрытую камеру. Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, новости».

Горожанка пояснила, что 16 мая ехала со своим супругом и дочерью на детский спектакль по кольцевой линии. На станции «Добрынинская» муж заметил камеру в черном пакете в рюкзаке одного из пассажиров. Устройство было направлено под платье его жены. Как утверждает пассажирка, мужчина на протяжении всего пути стоял рядом и касался рюкзаком ее ног. Москвичка не придала этому значения.

Однако муж женщины схватил пассажира и попросил ее вызвать полицейских. Подозрительного человека доставили в отдел на станцию «Новослободская». Удалось выяснить, что он член военно-исторического клуба.

Мужчине за проделки с камерой грозит штраф до тысячи рублей либо арест до 15 суток.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали женщину, распылившую газ в пассажира метро.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России объяснили цель ударов ВСУ по Ярославлю

    Крысы атаковали двор в российском городе

    В США раскритиковали Су-57Д

    Мужчинам в климаксе дали несколько советов

    Появились подробности об аварийно севшем в российском лесу самолете

    Сотрудник российской колонии воровал деньги у заключенных

    Двух участниц популярного телешоу изнасиловали на съемках

    Четверо пассажиров перевернувшегося на Байкале катера не выжили

    Россиянин поставил на матч чемпионата Италии и выиграл более 15 миллионов рублей

    Москвич поймал снимавшего под платьем у его жены пассажира метро

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok