Россиянка распылила газ в пассажира московского метро

В Москве задержали женщину, распылившую газ в пассажира метро. Об этом сообщает «МВД Медиа».
Возбуждено уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.
По данным ведомства, на станции метро «Щелковская» при входе мужчина случайно задел пассажирку плечом. В результате произошел конфликт и в ходе дальнейшей перепалки женщина достала перцовый баллончик и в присутствии других распылила его в лицо пострадавшему.
Находившиеся рядом сотрудники полиции отреагировали на происшествие, задержали и доставили в отдел нападавшую. На допросе она рассказала, что раскаивается в содеянном. Потерпевшему оказали медицинскую помощь и поставили диагноз химический ожог глаз и шеи.
В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
