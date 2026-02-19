Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:57, 19 февраля 2026Силовые структуры

Россиянка распылила газ в пассажира московского метро

В Москве задержали женщину, распылившую газ в пассажира метро
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Москве задержали женщину, распылившую газ в пассажира метро. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Возбуждено уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

По данным ведомства, на станции метро «Щелковская» при входе мужчина случайно задел пассажирку плечом. В результате произошел конфликт и в ходе дальнейшей перепалки женщина достала перцовый баллончик и в присутствии других распылила его в лицо пострадавшему.

Находившиеся рядом сотрудники полиции отреагировали на происшествие, задержали и доставили в отдел нападавшую. На допросе она рассказала, что раскаивается в содеянном. Потерпевшему оказали медицинскую помощь и поставили диагноз химический ожог глаз и шеи.

В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее сообщалось, что увлекающийся детскими игрушками россиянин отправился в колонию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Арестован скандальный брат короля Карла III. Бывший принц мог сливать финансисту-педофилу Эпштейну государственные тайны

    В России с 1 марта возьмутся за беременных на федеральном уровне

    Россию захватил суперзаразный штамм ковида

    Захарова раскритиковала заявление американцев о переговорах в Женеве

    Россию предупредили о перспективе агрессии стран Центральной Азии и НАТО

    Связи королевской семьи с Эпштейном начали расследовать девять полицейских управлений

    В России отреагировали на желание Украины втянуть Европу в переговоры

    В Госдуме указали на попытки поссорить Россию с США

    Инфляционные ожидания россиян упали

    Российский «Гонец» назвали примером удачной конверсии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok