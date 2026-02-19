Россиянка распылила газ в пассажира московского метро

В Москве задержали женщину, распылившую газ в пассажира метро

В Москве задержали женщину, распылившую газ в пассажира метро. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Возбуждено уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

По данным ведомства, на станции метро «Щелковская» при входе мужчина случайно задел пассажирку плечом. В результате произошел конфликт и в ходе дальнейшей перепалки женщина достала перцовый баллончик и в присутствии других распылила его в лицо пострадавшему.

Находившиеся рядом сотрудники полиции отреагировали на происшествие, задержали и доставили в отдел нападавшую. На допросе она рассказала, что раскаивается в содеянном. Потерпевшему оказали медицинскую помощь и поставили диагноз химический ожог глаз и шеи.

В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

