Увлекающийся детскими игрушками россиянин отправился в колонию

В Петербурге осудили мужчину за серию краж детских игрушек

В Петербурге осудили мужчину за серию краж детских игрушек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Он признан виновным по статьям 158 («Кража») и 213 («Хулиганство») УК РФ.

Как установил суд, в апреле 2025 года Илья Макушин в торговом зале крупного детского магазина похитил со стеллажа два конструктора Lego общей стоимостью более 11 тысяч рублей. Он положил их в рюкзак и вышел из торгового зала без оплаты. Мужчина скрылся с места происшествия и распорядился товаром по своему усмотрению.

В июне того же года он обокрал еще один магазин игрушек, похитив оттуда куклы и снова наборы Lego. В июле мужчина в состоянии алкогольного опьянения в торговом зале достал из сумки пистолет, как потом выяснилось, игрушечный, и направил в заведующую. Стал угрожать применением насилия.

Макушин полностью признал свою вину.

Суд приговорил его к одному году и пяти месяцам колонии-поселения, а также взыскал ущерб в размере 42 289 рублей.

Ранее сообщалось, что в российском городе таксист сбил двоих пассажиров и врезался в дерево.