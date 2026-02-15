Реклама

12:09, 15 февраля 2026Россия

В российском городе таксист сбил двоих пассажиров и врезался в дерево

Во Владивостоке таксист сбил двух знакомых мужчин и уехал с места происшествия
Лилиана Набиуллина (редактор)

Кадр: Telegram-канал «NEWS.VL | Владивосток и Приморье»

Во Владивостоке таксист, находясь за рулем авто, сбил двух нетрезвых пассажиров, затеявших с ним конфликт. Об этом сообщает Vladivostok1.ru, уточняя, что инцидент произошел на Сахалинской улице.

По данным прокуратуры Приморья, за рулем был 25-летний иностранный гражданин. Конфликтная ситуация возникла во время поездки: мужчины (как выяснится в дальнейшем, его знакомые) требовали остановить авто и выпустить их из машины. Словесный конфликт быстро сменился ударами по кузову автомобиля - их стали наносить пассажиры, оказавшись на улице.

Затем они попытались вытащить мужчину из салона, уточняет портал 112. Водитель пытался уехать, но сделать этого ему не давали. В результате мужчина направил автомобиль на приятелей, сбил сразу обоих и протащил на капоте еще несколько метров.
На видео видно, что пассажиры затем поднялись и ушли, об их состоянии ничего не известно. В отношении водителя неизвестный подал заявление в полицию.

Совершив эти действия, таксист был намерен уехать, но случайно задел другое авто, и вдобавок врезался в дерево. Затем он оставил машину в одном из дворов и попытался скрыться. В региональном управлении Следкома на него завели уголовное дело по 213-й статье («Хулиганство»).

Ранее пьяный 27-летний водитель в Чите сбил восьмилетнего ребенка и двоих взрослых. Серьезно пострадала и была госпитализирована женщина в возрасте 58 лет, мальчик же получил ушибы.

