06:31, 26 января 2026

В российском городе пьяный водитель сбил ребенка и попал на видео

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Пьяный водитель без прав сбил ребенка и двух взрослых в Чите. Видеозапись опубликовал Telegram-канал Babr Mash.

За рулём автомобиля марки Toyota Vista находился 27-летний местный житель. В результате происшествия серьезно пострадала 58-летняя женщина, ее госпитализировали. Восьмилетний мальчик получил ушибы, он лечится дома. О состоянии третьего пострадавшего неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области 18-летнего парня два раза подряд сбили на трассе Песочное — Киссолово. В первый раз от силы удара его выбросило на встречную полосу, где он попал под колеса еще одного авто.

