В российском городе пьяный водитель сбил ребенка и попал на видео

Пьяный водитель без прав сбил ребенка и двух взрослых в Чите. Видеозапись опубликовал Telegram-канал Babr Mash.

За рулём автомобиля марки Toyota Vista находился 27-летний местный житель. В результате происшествия серьезно пострадала 58-летняя женщина, ее госпитализировали. Восьмилетний мальчик получил ушибы, он лечится дома. О состоянии третьего пострадавшего неизвестно.

