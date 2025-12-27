Реклама

В российском регионе молодого человека два раза подряд сбили на трассе

В Ленинградской области молодого человека сбили два автомобиля подряд
Олег Давыдов
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Ленинградской области 18-летнего молодого человека два раза подряд сбили на трассе Песочное — Киссолово. Об этом сообщил региональный Telegram-канал «78 | Новости».

Утверждается, что все произошло, когда молодой человек шел по трассе посреди полосы. В тот момент его сзади сбил автомобиль Infiniti, двигавшийся в попутном направлении.

Удар был такой силы, что пешехода отбросило на встречную полосу. Второй раз его сбил автомобиль Mazda. В результате полученных травм он скончался на месте. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее в американском городе Викторвилл 33-летний мужчина попал под три машины подряд. Пешехода доставили в больницу, но медики не смогли спасти его.

