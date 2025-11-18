Мужчина попал под три машины подряд

В США три разных автомобиля сбили пешехода, переходившего дорогу

В американском городе Викторвилл, штат Калифорния, пешехода сбили три автомобиля подряд. Об этом сообщает KTLA.

Инцидент произошел 11 ноября около 18:00. 33-летний Луис Рамирес попал под машину, когда переходил дорогу. После этого его поочередно сбили еще два разных водителя.

Мужчину доставили в больницу, где врачи констатировали его смерть.

Ранее сообщалось, что в Австралии 75-летняя пенсионерка попала под колеса собственного автомобиля. Она забыла поставить машину на ручной тормоз после ДТП.

