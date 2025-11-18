Мужчина попал под три машины подряд

В американском городе Викторвилл, штат Калифорния, пешехода сбили три автомобиля подряд. Об этом сообщает KTLA.
Инцидент произошел 11 ноября около 18:00. 33-летний Луис Рамирес попал под машину, когда переходил дорогу. После этого его поочередно сбили еще два разных водителя.
Мужчину доставили в больницу, где врачи констатировали его смерть.
Материалы по теме:
Ранее сообщалось, что в Австралии 75-летняя пенсионерка попала под колеса собственного автомобиля. Она забыла поставить машину на ручной тормоз после ДТП.