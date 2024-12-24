75-летняя пенсионерка попала под колеса собственного автомобиля

В Австралии пенсионерку задавил собственный автомобиль за два дня до Рождества

Пожилую жительницу Австралии задавил собственный автомобиль. Об этом пишет Daily Mail.

75-летняя женщина отправилась за покупками в пригород Канберры утром в понедельник, 23 декабря. Выезжая с парковки торгового центра, она случайно врезалась в такси возле пешеходного перехода. Запаниковав, пенсионерка быстро вышла из машины, чтобы помочь пассажирке такси, которая была с ребенком в коляске. При этом она забыла выключить зажигание или поставить машину на ручной тормоз.

Автомобиль покатился вперед и задавил женщину. Прохожие быстро достали пострадавшую из-под колес и оказали ей первую помощь, в том числе сделали искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Вскоре на место прибыли медики и увезли пенсионерку в больницу в критическом состоянии. Однако помочь ей не смогли, женщины не стало всего за два дня до Рождества.

Ранее сообщалось, что житель австралийского города Сидней насмерть сбил жену на парковке перед баптистской церковью. Он случайно наехал на нее, когда сдавал задним ходом.