Муж на автомобиле случайно насмерть сбил жену на парковке перед церковью

7 News: австралиец случайно наехал на жену, когда сдавал задним ходом на парковке

Житель австралийского города Сидней, штат Новый Южный Уэльс, случайно насмерть сбил жену на парковке перед баптистской церквью. Об этом сообщает 7 News.

Утром австралиец привез 70-летнюю жену к церкви, где она должна была вести группу по изучению Библии. Высадив женщину из автомобиля, мужчина начал сдавать задним ходом и случайно наехал на нее.

Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи попытались оказать пострадавшей первую помощь, но им не удалось спасти ее. Женщина скончалась на месте. Ее муж не получил травм, но был доставлен в больницу для проведения обязательного тестирования.

Пастор Иэн Дин назвал происшествие крайне трагичным.

Полиция занимается расследованием произошедшего. Мужчине пока не было предъявлено обвинений в совершении преступления.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Флорида задавил отца, который учил его парковаться. Ему грозит наказание за управление автомобилем без водительского удостоверения, повлекшем за собой тяжкие телесные повреждения.

