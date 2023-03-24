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12:12, 24 марта 2023Из жизни

Муж на автомобиле случайно насмерть сбил жену на парковке перед церковью

7 News: австралиец случайно наехал на жену, когда сдавал задним ходом на парковке

Фото: Alexander Bogatyrev / Globallookpress.com

Житель австралийского города Сидней, штат Новый Южный Уэльс, случайно насмерть сбил жену на парковке перед баптистской церквью. Об этом сообщает 7 News.

Утром австралиец привез 70-летнюю жену к церкви, где она должна была вести группу по изучению Библии. Высадив женщину из автомобиля, мужчина начал сдавать задним ходом и случайно наехал на нее.

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Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи попытались оказать пострадавшей первую помощь, но им не удалось спасти ее. Женщина скончалась на месте. Ее муж не получил травм, но был доставлен в больницу для проведения обязательного тестирования.

Пастор Иэн Дин назвал происшествие крайне трагичным.

Полиция занимается расследованием произошедшего. Мужчине пока не было предъявлено обвинений в совершении преступления.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Флорида задавил отца, который учил его парковаться. Ему грозит наказание за управление автомобилем без водительского удостоверения, повлекшем за собой тяжкие телесные повреждения.

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Алиса Дмитриева
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