RT: Российский боец Горец был награжден орденом Мужества за первый бой на СВО

Российский боец с позывным Горец рассказал о своем первом штурме в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине с превосходящими силами противника. За этот бой он был награжден орденом Мужества, пишет RT.

Первый штурм Горца состоялся в 2022 году в Запорожье. По словам военнослужащего, его группа, находясь в меньшинстве, за сутки отбила пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Шли на штурм в районе Дорожнянки. Отбивали у врагов опорники. Провели операцию без единой потери. Выполнили свою задачу в первом бою», — рассказал Горец.

Ранее санинструктор-морпех из группировки «Центр» Игорь Ионов рассказал о бое за село Приютное Запорожской области летом 2023 года с превосходящими в шесть раз силами ВСУ. По его словам, тогда на российские позиции наступали до трех украинских батальонов.

