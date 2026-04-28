Россия
11:51, 28 апреля 2026Россия

Российский боец СВО рассказал о первом штурме превосходящих сил противника

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
Российский боец с позывным Горец рассказал о своем первом штурме в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине с превосходящими силами противника. За этот бой он был награжден орденом Мужества, пишет RT.

Первый штурм Горца состоялся в 2022 году в Запорожье. По словам военнослужащего, его группа, находясь в меньшинстве, за сутки отбила пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Шли на штурм в районе Дорожнянки. Отбивали у врагов опорники. Провели операцию без единой потери. Выполнили свою задачу в первом бою», — рассказал Горец.

Ранее санинструктор-морпех из группировки «Центр» Игорь Ионов рассказал о бое за село Приютное Запорожской области летом 2023 года с превосходящими в шесть раз силами ВСУ. По его словам, тогда на российские позиции наступали до трех украинских батальонов.

